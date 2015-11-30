金属期市：伦铜续跌，尽管中国铜生产商计划减产

据一位业内高管人士称，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。

中国镍产商周五召开会议讨论可能减产，加上中国生产商已要求政府买进过剩供应以提振价格，协助镍价弹离过去两天触及的逾10年低点。

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。

全球两家最大的央行下周将明显背道而驰，欧洲央行(ECB)几乎肯定会在周四放宽政策，而美国就业报告则可能强化美联储12月加息的理由。

全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)今年前九个月产出略微增长，尽管铜价下跌，但该公司执行长称，如果价格继续大幅下跌，可能减产。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金