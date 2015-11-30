台湾汇市：台币盘初实质汇价随亚币走贬，因国际美元续强及台股重挫

路透台北11月30日 - 台币兑美元 周一实质汇价盘初走贬。汇银人士认为，市场预期欧洲央行将再释出量化宽松，国际美元续强令台币随亚币趋贬，不过月底仍待消化出口商抛汇卖需，稍有收敛台币贬幅。

汇银人士表示，早盘人民币及台股双双受挫，拖累台币实质汇价走势疲弱跌破32.700，场上主要交投来自外资的美元买需及出口商在32.720上方的抛汇卖需，今日料台币实质汇价在32.700上方趋弱整理。

〞今天是月底最后一天，出口商（抛汇）还是比较多，不过美元买盘也蛮强的。〞一位大型商银交易员表示。

本地时间9:30，韩元兑美元 报1,159.5，上日收在1,153.0。而台股加权指数 则大跌1.33%。

台币早盘实质交易区间落在32.550-32.744；上日在32.560-32.630。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.760/32.800，上日收在32.720。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.680-32.780

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