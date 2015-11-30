台湾汇市：台币盘初实质汇价随亚币走贬，因国际美元续强及台股重挫

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透台北11月30日 - 台币兑美元 周一实质汇价盘初走贬。汇银人士认为，市场预期欧洲央行将再释出量化宽松，国际美元续强令台币随亚币趋贬，不过月底仍待消化出口商抛汇卖需，稍有收敛台币贬幅。
汇银人士表示，早盘人民币及台股双双受挫，拖累台币实质汇价走势疲弱跌破32.700，场上主要交投来自外资的美元买需及出口商在32.720上方的抛汇卖需，今日料台币实质汇价在32.700上方趋弱整理。
〞今天是月底最后一天，出口商（抛汇）还是比较多，不过美元买盘也蛮强的。〞一位大型商银交易员表示。
本地时间9:30，韩元兑美元 报1,159.5，上日收在1,153.0。而台股加权指数 则大跌1.33%。
台币早盘实质交易区间落在32.550-32.744；上日在32.560-32.630。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.760/32.800，上日收在32.720。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.680-32.780
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--《综述》台湾景气低迷内外皆冷，财政和货币政策料双管齐下 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5