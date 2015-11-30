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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 10:50 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘走低，因台股下跌与美债走多

路透台北11月30日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周一早盘走低，但收敛盘初跌幅。交易员指出，台股下跌与美债价格上扬有利台债表现，不过本周美国有诸多重要经济数据公布，令交易商操作审慎。

他们表示，对台债仍偏多看待，但基于避险需求，104/12R殖利率逢低即见空单布局，但若弹至1.15%又有公股行库买盘承接，此将让104/12R陷于狭幅区间盘整。

〞我是将104/12R当避险标的，但做多其他的券。〞一位票券商交易员说。

另一大型公股银行交易主管称，104/12R殖利率逢弹接近至1.15%，即有行库买盘接手，显示对该券于12月8日标售结果的预期。

美国本周重要数据及经济事件变数较多，包括周一公布芝加哥采购经理人指数(PMI)、周二公布美国供应管理协会(ISM)制造业指数、周三美联储发布经济状况褐皮书、周五则公布美国非农就业报告；且周四美联储主席叶伦在国会联合经济委员会作证。

本地时间10:38时，五年券104/13期 跌0.55基点至0.7255%，成交量5亿台币；10年券104/12R殖利率跌0.5基点至1.1430%，成交量为77亿台币；至于台股加权指数 则跌1.44%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.70-0.73%；104/12R期则在1.12-1.15%。

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--欧洲金融：纳入市政债券，可能把欧洲央行购债行动延长至2018年末 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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