版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 12:14 BJT

《中国国债发行日程表》--11月30日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)  
     
  财政部     280      3年    *2.7961%    续发记账式国债   11/26-11/30     12/2
  财政部    *100     三个月  *2.5352%    贴现国债          *11/30        *12/2
  财政部    *280      5年    *周三招标   续发记账式国债  *12/3-12/7      *12/9
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/4
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     12/9
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/11
  财政部      --     六个月     --       贴现国债           12/11 
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/16
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/18
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/25
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐