香港经济：10月访港旅客按年跌幅减慢至2.7%，长短途旅客回升--旅发局

路透香港11月30日 - 香港旅游发展局周一公布数据显示，10月份整体访港旅客按年下跌2.7%，连续第五个月下滑但跌幅为此期间内最慢；其中主要客源--中国大陆旅客减幅为4.2%，但短途及长途地区市场旅客则见回升。

10月份暑假整体访港旅客为507.3万，比9月份的455.9万回升；其中内地旅客占76%为385.7万，按月升近一成。月内短途旅客按年升4.5%，长途地区市场旅客亦反弹2.5%。

综合今年首10个月整体访港旅客同比仅跌0.8%，至4,950万；其中内地旅客跌0.2%，为3,861万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少3.4%及0.8%。