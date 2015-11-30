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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 17:57 BJT

香港经济：10月访港旅客按年跌幅减慢至2.7%，长短途旅客回升--旅发局

路透香港11月30日 - 香港旅游发展局周一公布数据显示，10月份整体访港旅客按年下跌2.7%，连续第五个月下滑但跌幅为此期间内最慢；其中主要客源--中国大陆旅客减幅为4.2%，但短途及长途地区市场旅客则见回升。

10月份暑假整体访港旅客为507.3万，比9月份的455.9万回升；其中内地旅客占76%为385.7万，按月升近一成。月内短途旅客按年升4.5%，长途地区市场旅客亦反弹2.5%。

综合今年首10个月整体访港旅客同比仅跌0.8%，至4,950万；其中内地旅客跌0.2%，为3,861万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少3.4%及0.8%。

访港旅客下跌对本地零售业冲击持续。政府今天公布的10月份零售业总销货值按年下跌3%，连续八月滑坡，受访港旅客消费放缓所影响，珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售的跌幅依然显着。 （完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)

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