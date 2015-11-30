香港经济：10月访港旅客按年跌幅减慢至2.7%，长短途旅客回升--旅发局

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 香港旅游发展局周一公布数据显示，10月份整体访港旅客按年下跌2.7%，连续第五个月下滑但跌幅为此期间内最慢；其中主要客源--中国大陆旅客减幅为4.2%，但短途及长途地区市场旅客则见回升。
10月份暑假整体访港旅客为507.3万，比9月份的455.9万回升；其中内地旅客占76%为385.7万，按月升近一成。月内短途旅客按年升4.5%，长途地区市场旅客亦反弹2.5%。
综合今年首10个月整体访港旅客同比仅跌0.8%，至4,950万；其中内地旅客跌0.2%，为3,861万；短途及长途地区市场旅客分别按年减少3.4%及0.8%。
访港旅客下跌对本地零售业冲击持续。政府今天公布的10月份零售业总销货值按年下跌3%，连续八月滑坡，受访港旅客消费放缓所影响，珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售的跌幅依然显着。 （完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5