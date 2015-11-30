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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 11:24 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元基本持平

0259GMT

* 澳元/新西兰元基本持平，link.reuters.com/qeg26w

* 新西兰元人气向好，澳洲通胀数据疲软

* 大连铁矿石期货跌3%，期铜跌0.6%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.25%

* 5日、10日和20日移动均线总体仍呈正面

* 若收在10日移动均值1.0997之下，可能将盘整；20日移动均值1.0906为关键支撑

* 图表：link.reuters.com/reg26w

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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