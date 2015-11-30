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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 11:21 BJT

《汇市简讯》美元/韩元寻到暂时顶部

0301 GMT

* 美元/韩元在今日早盘短暂上穿1160水准，之后卖盘再度浮现

* 尽管有关中国经济的忧虑重燃，但月末资金流令美元/韩元承压

* 美元/韩元一度较周四低点1141.8上涨1.7%至1161

* 美元/韩元较早盘高点下滑5韩元至1156，最新报1156.5

* 由于本周将迎来大量事件，包括中国PMI、ECB会议和美国非农就业报告等，市场当前交投清淡

(编译 高琦 审校 张涛)

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