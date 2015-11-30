更新版 1-澳洲央行：本周料将按兵不动，因经济增长加快且通胀较低

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
分析师普遍预计，澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，较上年同期增幅从第二季的2.0%加快至2.3%。
“我们的主要看法仍是澳洲央行已结束本轮降息周期，”Strickland称。
银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，澳洲央行本周几乎肯定不会下调目前为2%的指标利率，连续第七个月按兵不动。
路透对分析师的调查显示，所有分析师都预期澳洲央行本周维持利率不变，不过许多分析师预计央行将再次指出，低通胀意味着央行在必要时有采取行动的空间。
根据道明证券和墨尔本研究院周一公布的数据，澳洲11月TD-MI通胀指标较同比增长1.8%，仍低于澳洲央行2-3%的长期目标区间。
道明证券首席亚太区宏观策略师Annette Beacher称，调查暗示第四季基础通胀官方指标升幅整体上将放缓至2%。
“我们认为，金融市场还没有充分反映澳洲央行2016年降息的可能性，触发因素就是通胀令人失望地进一步下行，”她提醒说。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5