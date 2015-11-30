更新版 1-澳洲央行：本周料将按兵不动，因经济增长加快且通胀较低

分析师普遍预计，澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，较上年同期增幅从第二季的2.0%加快至2.3%。

“我们的主要看法仍是澳洲央行已结束本轮降息周期，”Strickland称。

银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，澳洲央行本周几乎肯定不会下调目前为2%的指标利率，连续第七个月按兵不动。

路透对分析师的调查显示，所有分析师都预期澳洲央行本周维持利率不变，不过许多分析师预计央行将再次指出，低通胀意味着央行在必要时有采取行动的空间。

根据道明证券和墨尔本研究院周一公布的数据，澳洲11月TD-MI通胀指标较同比增长1.8%，仍低于澳洲央行2-3%的长期目标区间。

道明证券首席亚太区宏观策略师Annette Beacher称，调查暗示第四季基础通胀官方指标升幅整体上将放缓至2%。

“我们认为，金融市场还没有充分反映澳洲央行2016年降息的可能性，触发因素就是通胀令人失望地进一步下行，”她提醒说。(完)