香港个股：福寿园约7.3%股份将转让予阳光人寿保险，盘中由升转跌

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 中国最大的殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司 周一称，其约7.3%股份将转让予内地保险商阳光人寿保险。该股早盘中段由升转跌。
福寿园今早在联交所的声明称，其主要股东FSG Holding Corporation与阳光人寿订一项出售福寿园1.51482亿股（相当于现有股本约7.3%）股份的协议，每股售价为5.12港元，涉资7.76亿港元，交易预计于12月底或前后完成。
FSG由福寿园副主席谈理安的家族信托持有。本次减持后，FSG于福寿园的持股比例将由25.3%降至约18%。董事会预期出售事项及FSG的持股量减少不会对上市公司的业务或营运有任何重大不利影响。
阳光人寿于2007年成立，2014年度营业收入220亿元人民币，净利1.15亿元。
福寿园早盘一度涨近2%，香港时间11:18，该股转跌0.2%，报5.09港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5