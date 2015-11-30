香港个股：福寿园约7.3%股份将转让予阳光人寿保险，盘中由升转跌

路透香港11月30日 - 中国最大的殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司 周一称，其约7.3%股份将转让予内地保险商阳光人寿保险。该股早盘中段由升转跌。

福寿园今早在联交所的声明称，其主要股东FSG Holding Corporation与阳光人寿订一项出售福寿园1.51482亿股（相当于现有股本约7.3%）股份的协议，每股售价为5.12港元，涉资7.76亿港元，交易预计于12月底或前后完成。

FSG由福寿园副主席谈理安的家族信托持有。本次减持后，FSG于福寿园的持股比例将由25.3%降至约18%。董事会预期出售事项及FSG的持股量减少不会对上市公司的业务或营运有任何重大不利影响。

阳光人寿于2007年成立，2014年度营业收入220亿元人民币，净利1.15亿元。

福寿园早盘一度涨近2%，香港时间11:18，该股转跌0.2%，报5.09港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)