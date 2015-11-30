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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 11:38 BJT

台湾股市：盘中下跌，中国大陆股市挫低构成拖累

路透台北11月30日 - 台湾股市周一盘中下跌，因中国大陆股市延续跌势；上交易日沪综指 跌幅超过5%。

0306GMT，加权股价指数 跌1.6%至8,264.55点，上日收报8,398.4点。

电子类指数 下挫1.3%，金融保险类指数 跌2.0%。

中国大陆及全球其他市场经济减速，严重冲击台湾出口型经济。(完)

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