日本债市：跟随欧美债市涨势，但受标债前的谨慎情绪制约

路透东京11月30日 - 日本公债周一上涨，欧元区债券以及美债涨势带来提振，但10年期日债标售前的谨慎情绪抑制了涨势，限制了价格波动。

12月10年期公债期货 持平于148.53，指标10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.300%。

日本财务省周二将标售2.4万亿日圆(195.6亿美元)10年期公债。

分析师预计，10年期新债或吸引大量需求，部分原因是追踪指数的投资者希望在月度交替前延长债券投资组合的期限。

欧元区公债继续上涨，因市场预计欧洲央行或于本周放宽货币政策。

全球股市最近下跌也提振了美债、欧债和日债这类避险债券。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.000% +0.0 0.035%

10年期公债 0.300% +0.0 0.300%

20年期公债 1.065% +1.0 1.055%

30年期公债 1.380% +0.5 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.50 -0.03 148.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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