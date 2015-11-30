日本债市：跟随欧美债市涨势，但受标债前的谨慎情绪制约

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透东京11月30日 - 日本公债周一上涨，欧元区债券以及美债涨势带来提振，但10年期日债标售前的谨慎情绪抑制了涨势，限制了价格波动。
12月10年期公债期货 持平于148.53，指标10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.300%。
日本财务省周二将标售2.4万亿日圆(195.6亿美元)10年期公债。
分析师预计，10年期新债或吸引大量需求，部分原因是追踪指数的投资者希望在月度交替前延长债券投资组合的期限。
欧元区公债继续上涨，因市场预计欧洲央行或于本周放宽货币政策。
全球股市最近下跌也提振了美债、欧债和日债这类避险债券。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.000% +0.0 0.035%
10年期公债 0.300% +0.0 0.300%
20年期公债 1.065% +1.0 1.055%
30年期公债 1.380% +0.5 1.375%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.50 -0.03 148.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5