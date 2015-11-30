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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 12:05 BJT

更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦不理会要求他们放慢脚步达成通胀目标的呼吁

“如果日本央行认为有必要，就会毫不犹豫地采取行动以尽早达到2%的通胀率目标。”他补充道。

即便要求央行放宽实现物价目标时间的呼声高涨，甚至央行审议委员也有这种呼吁，但黑田东彦还是不予理会。批评者认为，物价上涨过快将伤及消费。

“如果日本央行在实现物价目标上行动迟缓，那么薪资调整势必也将缓慢。”他说道。

“要想克服通缩，也就是要打破僵局，必须有人展现出不可动摇的决心，并改变这种情况。当实现物价目标的进程受到威胁，央行必须首当其冲采取行动。 (完)
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