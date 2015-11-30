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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 12:01 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元触及新低，日线和周线图均呈下行态势

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* 11月低点1.5027美元之下的停止单被触发--在美元普涨背景下英镑兑美元触及1.5015美元

* 随着亚洲市场全部开盘，交投活跃度上升 link.reuters.com/seg26w

* 英国数据中消费者信贷数据将率先公布 link.reuters.com/teg26w

* 5、10和20日和周移动均线向下

* 空头格局确立，下看1.4889--4-6月涨势的76.4%回档位

* 图表：link.reuters.com/veg26w

(完)

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