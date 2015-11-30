中国货币市场：月末叠加新股申购致资金稍收敛，但MLF驰援仍有助平稳预期

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 中国银行间市场周一早盘除隔夜外主要回购利率虽多小幅回落，但在月末以及新股申购因素扰动下，场内资金面较前期则有所收敛，相较之下，质押信用债拆借的机构难度更为明显，不过上周五央行MLF亦有驰援流动性，机构整体预期未脱平稳。
他们并表示，度过月末之后，虽然新股发行仍在途中，但预计资金面难现大幅紧张局面，而央行包括公开市场在内多手段亦将随时出手助力。
“只是比昨天(上周五)稍微紧点了，没感觉特别紧张，算平衡吧，小机构不好借，”上海一银行交易员称，因为月末最后一天，且新股也开始申购了。
他并谈到，从拆借情况来看，各家机构资金状况也很不一样，在IPO期间资金逐步向大行集中，而股份制资金则比较欠缺。
中国A股首次公开发行（IPO）重启后，凯龙股份今日开始正式网上申购，还有八家公司的网上申购日定在周二（12/1）；由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计又将吸引数以万亿计的资金参与申购。
欲浏览《中国已公布新股发行上市日程表》，请点选
上海一券商交易员表示， 因质押信用债拆借，跨新股申购的七天期限今天反而比隔夜资金更难借到，大行供给也并没有明显增加；不过预计度过月末，资金面整体应该还是比较平稳的，央行上周五MLF投放也表明央行不会袖手旁观。
央行上周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7737 1.7729 +0.08
七天 2.3068 2.3180 -1.12
14天 2.5910 2.6815 -9.05
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.6000 1.8000 +280.00
七天 3.5300 2.8600 +67.00
14天 2.9000 2.6350 +26.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00
七天 2.3200 2.3700 -5.00
14天 2.6200 2.7800 -16.00
Shibor
其中:隔夜 1.7880 1.7860 +0.20
七天 2.2990 2.2930 +0.60
三个月 3.0500 3.0500 +0.00 ----------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5