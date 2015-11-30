中国货币市场：月末叠加新股申购致资金稍收敛，但MLF驰援仍有助平稳预期

路透上海11月30日 - 中国银行间市场周一早盘除隔夜外主要回购利率虽多小幅回落，但在月末以及新股申购因素扰动下，场内资金面较前期则有所收敛，相较之下，质押信用债拆借的机构难度更为明显，不过上周五央行MLF亦有驰援流动性，机构整体预期未脱平稳。

他们并表示，度过月末之后，虽然新股发行仍在途中，但预计资金面难现大幅紧张局面，而央行包括公开市场在内多手段亦将随时出手助力。

“只是比昨天(上周五)稍微紧点了，没感觉特别紧张，算平衡吧，小机构不好借，”上海一银行交易员称，因为月末最后一天，且新股也开始申购了。

他并谈到，从拆借情况来看，各家机构资金状况也很不一样，在IPO期间资金逐步向大行集中，而股份制资金则比较欠缺。

中国A股首次公开发行（IPO）重启后，凯龙股份今日开始正式网上申购，还有八家公司的网上申购日定在周二（12/1）；由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

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上海一券商交易员表示， 因质押信用债拆借，跨新股申购的七天期限今天反而比隔夜资金更难借到，大行供给也并没有明显增加；不过预计度过月末，资金面整体应该还是比较平稳的，央行上周五MLF投放也表明央行不会袖手旁观。

央行上周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7737 1.7729 +0.08

七天 2.3068 2.3180 -1.12

14天 2.5910 2.6815 -9.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6000 1.8000 +280.00

七天 3.5300 2.8600 +67.00

14天 2.9000 2.6350 +26.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7700 +0.00

七天 2.3200 2.3700 -5.00

14天 2.6200 2.7800 -16.00

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7860 +0.20

七天 2.2990 2.2930 +0.60