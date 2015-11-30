《中国金融债发行日程表》--11月30日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 进出口行 50 3 *3.18% 固息金融债 11/26-11/30 50 5 *3.3758% 固息增发债 11/26-11/30 60 10 *3.6143% 固息增发债 11/26-11/30 (2015年第17期新发、16期和14期增发债) *进出口行 首场至多40 1 周四招标 固息金融债 12/3-12/9(银行间) (至多追加10亿元柜台债) 12/4-12/8(柜台) 至多40 3 固息增发债 12/3-12/4 至多60 5 固息增发债 12/3-12/4 至多60 10 固息增发债 12/3-12/4 (2015年第18期新发、17期、16期和14期增发债) *农发行 70 2 3.0875% 固息增发债 11/30-12/1 70 5 3.3571% 固息增发债 11/30-12/1 70 7 3.5923% 固息增发债 11/30-12/1 (2015第17期、第20期和第12期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次