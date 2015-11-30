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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 14:58 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月30日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================  
  进出口行       50            3       *3.18%         固息金融债   11/26-11/30
                 50            5       *3.3758%       固息增发债   11/26-11/30
                 60           10       *3.6143%       固息增发债   11/26-11/30
              (2015年第17期新发、16期和14期增发债)
 *进出口行    首场至多40       1       周四招标       固息金融债   12/3-12/9(银行间)
              (至多追加10亿元柜台债)                               12/4-12/8(柜台)
              至多40           3                      固息增发债   12/3-12/4
              至多60           5                      固息增发债   12/3-12/4
              至多60          10                      固息增发债   12/3-12/4
               (2015年第18期新发、17期、16期和14期增发债)
 *农发行         70            2        3.0875%       固息增发债   11/30-12/1
                 70            5        3.3571%       固息增发债   11/30-12/1
                 70            7        3.5923%       固息增发债   11/30-12/1
              (2015第17期、第20期和第12期增发债)
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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