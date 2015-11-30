《汇市简讯》欧元/日圆持续下滑，预计还有更多下跌空间

0349 GMT * 欧元/日圆持续下滑 * 今日高位130.11，可能成为阻力位，在130.00上方部有卖单 * 当前低位129.77，上周五低位129.61，在129.50-60下方见有部分 停止单 * 技术阻力位在129.94，即小时图一目均衡基准线与转换线交叉位 * 小时图云区在130.05-25上方 * 投机客将继续逢高抛售，目标指向4月14日低位126.04(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李爽)