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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 12:11 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆持续下滑，预计还有更多下跌空间

0349 GMT
    
    * 欧元/日圆持续下滑
    * 今日高位130.11，可能成为阻力位，在130.00上方部有卖单
    * 当前低位129.77，上周五低位129.61，在129.50-60下方见有部分
停止单
    * 技术阻力位在129.94，即小时图一目均衡基准线与转换线交叉位
    * 小时图云区在130.05-25上方
    * 投机客将继续逢高抛售，目标指向4月14日低位126.04(完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 李爽)

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