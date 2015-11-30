中国债市动态：国债期货明显上行现券收益率小降，IPO启动影响暂不大

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 在国债期货向好势头带动下，中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，IRS(利率互换)则整体持稳。目前来看，市场对IPO预热较为充分，加之系短期影响因素，因此现券暂时未受冲击。
交易员认为，面临着人民币是否纳入特别提款权(SDR)即将揭晓、FED12月很可能升息等外围环境变化，中国仍会维持一直以来较为宽松的货币政策，债市大方向维持向好预期。
上海一银行交易员表示，即使IPO启动，“资金不会有压力，都利率走廊了，没钱了央行会给。”
早盘国债期货五年和10年两个主力合约分别上涨0.27%和0.47%，现券收益率跌幅在2个基点(bp)左右，IRS几乎未动。
10年国开行活跃券150218最新报价 在3.4500%3.4250%，上日尾盘为3.4600%/3.4350%。
中国央行上周五公告，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对11家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个bp至3.25%。
本周起10家新股重启首次公开发行(IPO)。其中有八家公司网上申购日在周二(12/1)；另两家分别为周一(11/30)和周三(12/2)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计将吸引数以万亿计的资金参与申购。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.195元，较上日结算价上涨0.27%；10年期国债主力合约T1603 早收99.115元，较上日结算价上涨0.47%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5