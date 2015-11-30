中国债市动态：国债期货明显上行现券收益率小降，IPO启动影响暂不大

路透上海11月30日 - 在国债期货向好势头带动下，中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，IRS(利率互换)则整体持稳。目前来看，市场对IPO预热较为充分，加之系短期影响因素，因此现券暂时未受冲击。

交易员认为，面临着人民币是否纳入特别提款权(SDR)即将揭晓、FED12月很可能升息等外围环境变化，中国仍会维持一直以来较为宽松的货币政策，债市大方向维持向好预期。

上海一银行交易员表示，即使IPO启动，“资金不会有压力，都利率走廊了，没钱了央行会给。”

早盘国债期货五年和10年两个主力合约分别上涨0.27%和0.47%，现券收益率跌幅在2个基点(bp)左右，IRS几乎未动。

10年国开行活跃券150218最新报价 在3.4500%3.4250%，上日尾盘为3.4600%/3.4350%。

中国央行上周五公告，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对11家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个bp至3.25%。

本周起10家新股重启首次公开发行(IPO)。其中有八家公司网上申购日在周二(12/1)；另两家分别为周一(11/30)和周三(12/2)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计将吸引数以万亿计的资金参与申购。