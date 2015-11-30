中国汇市：人民币早盘仅小贬，受监管层有意打压离岸看空情绪影响

* 中间价刷新三个月低点，人民币早盘仅小贬

* 离岸波动走升近200点，监管层有意打压看空情绪

* 市场预测入篮影响已基本消化，在岸维稳概率大

路透北京11月30日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小贬，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币早盘劲升近200点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，令人民币小幅贬值。

交易员指出，在岸市场未现干预身影，监管层通过干预离岸市场打压市场的看空情绪。而人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，预期基本已经消化，对汇市影响有限，预期市场短期维持区间波动。

“估计要么境内（美元）上，要么境外下，否则点差过大对加入SDR影响也不好。现在客盘和银行间交易看空（人民币）情绪较重，今天央行要出来打压一下看空情绪。”一股份行交易员指出。

另有股份行交易员指出，离岸人民币走升扭转了部分在岸预期，有些交易员转结汇盘，有些做多美元的盘子及时止盈，加剧市场观望情绪，成交量亦较前日明显缩窄。

离岸人民币兑美元 周一早盘涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾340个点子至6.4250。交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而早盘一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。

而10月货物和服务贸易数据对人民币形成一定提振。中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。其中货物贸易顺差较上月扩大，而服务贸易逆差则较上月缩小。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.3960元，上日收报6.3952元。今日人民币兑美元中间价 报6.3962元，上日中间价为6.3915元。人民币兑美元即期成交额 为56.34亿美元，上日半日为115.71亿美元。

全球汇市方面，美元周五普涨，兑一篮子货币触及八个月高位，因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测，进一步拖累欧元和瑞郎走低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.625元, 上日尾盘为6.6485元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4296/6.43元, 上一交易日尾盘报6.4462元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3959。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。