中国汇市：人民币早盘仅小贬，受监管层有意打压离岸看空情绪影响

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
* 中间价刷新三个月低点，人民币早盘仅小贬
* 离岸波动走升近200点，监管层有意打压看空情绪
* 市场预测入篮影响已基本消化，在岸维稳概率大
路透北京11月30日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小贬，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币早盘劲升近200点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，令人民币小幅贬值。
交易员指出，在岸市场未现干预身影，监管层通过干预离岸市场打压市场的看空情绪。而人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，预期基本已经消化，对汇市影响有限，预期市场短期维持区间波动。
“估计要么境内（美元）上，要么境外下，否则点差过大对加入SDR影响也不好。现在客盘和银行间交易看空（人民币）情绪较重，今天央行要出来打压一下看空情绪。”一股份行交易员指出。
另有股份行交易员指出，离岸人民币走升扭转了部分在岸预期，有些交易员转结汇盘，有些做多美元的盘子及时止盈，加剧市场观望情绪，成交量亦较前日明显缩窄。
离岸人民币兑美元 周一早盘涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾340个点子至6.4250。交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而早盘一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。
而10月货物和服务贸易数据对人民币形成一定提振。中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。其中货物贸易顺差较上月扩大，而服务贸易逆差则较上月缩小。
北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.3960元，上日收报6.3952元。今日人民币兑美元中间价 报6.3962元，上日中间价为6.3915元。人民币兑美元即期成交额 为56.34亿美元，上日半日为115.71亿美元。
全球汇市方面，美元周五普涨，兑一篮子货币触及八个月高位，因有关瑞士央行将效仿欧洲央行下调存款利率的臆测，进一步拖累欧元和瑞郎走低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.625元, 上日尾盘为6.6485元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4296/6.43元, 上一交易日尾盘报6.4462元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3959。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 李文科/曾祥进)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5