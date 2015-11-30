修正-路透基点：绿地润东汽车完成联贷，规模提高至2.5亿美元--TRLPC

(更正：因译文有误，标题改为“规模”，非“规定”)

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地润东汽车集团2.5亿美元贷款已完成，在一般银团阶段有九家银行加入。

消息人士称，目前正在进行文件准备工作，定于12月中旬签约。

渣打银行及中信银行(国际)是本贷款案的初始牵头行兼簿记行，贷款初始规模为1亿美元，附带5,000万美元绿鞋贷款的选项。

此贷款的一般银团最高综合收益为405个基点，按基准利率加码幅度为337.5个基点，平均期限2.6年。高级银团阶段的邀请参贷条件为综合收益415个基点，其中管理费用201个基点。