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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 12:56 BJT

《全球汇市》美元小幅上涨，欧元在欧洲央行政策会议前承压

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0585 1.0590 -0.05 -12.50 1.2097

美元/日圆 122.72 122.82 -0.08 2.73 119.68

欧元/日圆 129.90 130.08 -0.14 -10.55 144.78

美元/瑞郎 1.0303 1.0303 0.00 3.64 0.9941

英镑/美元 1.5026 1.5035 -0.06 -3.51 1.5573

美元/加元 1.3381 1.3370 0.08 15.17 1.1618

澳元/美元 0.7187 0.7192 -0.07 -12.01 0.8168

新西兰元/美元 0.6542 0.6530 0.18 -16.10 0.7797

澳元/日圆 88.200 88.320 -0.14 -9.75 97.750

新西兰元/日圆 80.280 80.090 0.24 -14.14 93.310

英镑/日圆 184.40 184.66 -0.14 -0.77 186.38

澳元/新西兰元 1.0979 1.0992 -0.12 4.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/许娜/刘秀红/孙国玉/李爽 审校 白云/张荻/王丽鑫/张涛)

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