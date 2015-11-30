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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 14:16 BJT

更正(官方)-韩国金融：金融监管机构初步批准在国内设立首批纯网上银行

(官方更正：内文涉及的支付宝为“阿里巴巴集团关联公司”，非“阿里巴巴集团旗下子公司”)

路透首尔11月30日 - 韩国金融监管机构已初步批准两个分别由韩国Kakao 和中国阿里巴巴集团 一家关联公司支持的财团在该国设立首批纯网上银行。

Kakao运营韩国最受欢迎的移动聊天工具，其所在的财团由11家合作伙伴组成，包括腾讯控股 以及eBay 的子公司。该财团在周日晚间获得韩国金融服务委员会的批准。

另一个财团由21家合作伙伴组成，由韩国通信(Korea Telecom) 和阿里巴巴关联公司支付宝牵头。该财团也获准设立一家网上银行。

0453GMT，韩国通信股价涨2.01%；Kakao涨4.05%，稍早曾一度飙升11%。(完)
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