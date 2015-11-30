中国社会：中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故案一审宣判，14人被判刑

路透北京11月30日 - 据新华社周一报导，中国青岛市黄岛区法院今日对青岛“11·22”中石化 东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故相关的四起刑事案件一审宣判，14名被告人被判处三年至五年不等的刑罚。

2013年11月22日上午10时25分，位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交叉口处的东黄输油管道原油泄漏现场发生爆炸，造成63人遇难、156人受伤，直接经济损失75,172万元人民币。

经事故调查组认定，事故发生的直接原因是：输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂，原油泄漏流入排水暗渠，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板打孔破碎，产生撞击火花，引发暗渠内油气爆炸。