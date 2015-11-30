中国新债：进出口行周四将发行210亿四期固息债，一年期可柜台分销

路透上海11月30日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(12月3日)在银行间债市招标发行至多210亿元人民币四期固息债，期限一年、三年、五年和10年；其中一年期可追加发行不超过10亿元，用于商业银行柜台分销。

上述四期债中，一年期为新发债，首场招标发行不超过40亿元人民币；首场招标结束后，可向工商银行追加发行不超过10亿元，用于柜台债券市场分销。追加发行部分采用数量招标方式。

三年期为该行今年第17期 第一次增发，五年期为第16期 债的第三次增发，10年为14期 的第十次增发，对应票面利率依次为3.18%、3.48%和3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第18期新发债及第17期、16期和14期增发债

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期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标规模上限 1/3年：各40亿元；5/10年：各60亿元

追加发行上限 1年：10亿元；

招标时间 12月3日10:00-11:00

追加部分 12月3日11:00-11:15

中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)

起息日 1年：12月9日；三年：11月30日；五年：11月16日；10年：9月14日

缴款日 1年：12月9日；3/5/10:12月4日

分销期 1年：12/3-12/9; 3/5/10年:12/3-12/4

追加部分 12/4-12/8

上市日 1年 ：12月11日； 3/5/10年：12月8日

发行手续费 一年及三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)