中国新债：进出口行周四将发行210亿四期固息债，一年期可柜台分销

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(12月3日)在银行间债市招标发行至多210亿元人民币四期固息债，期限一年、三年、五年和10年；其中一年期可追加发行不超过10亿元，用于商业银行柜台分销。
上述四期债中，一年期为新发债，首场招标发行不超过40亿元人民币；首场招标结束后，可向工商银行追加发行不超过10亿元，用于柜台债券市场分销。追加发行部分采用数量招标方式。
三年期为该行今年第17期 第一次增发，五年期为第16期 债的第三次增发，10年为14期 的第十次增发，对应票面利率依次为3.18%、3.48%和3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第18期新发债及第17期、16期和14期增发债
---------------------------------------------------------------
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标规模上限 1/3年：各40亿元；5/10年：各60亿元
追加发行上限 1年：10亿元；
招标时间 12月3日10:00-11:00
追加部分 12月3日11:00-11:15
中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)
起息日 1年：12月9日；三年：11月30日；五年：11月16日；10年：9月14日
缴款日 1年：12月9日；3/5/10:12月4日
分销期 1年：12/3-12/9; 3/5/10年:12/3-12/4
追加部分 12/4-12/8
上市日 1年 ：12月11日； 3/5/10年：12月8日
发行手续费 一年及三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5