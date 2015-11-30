《中国企业债发行日程表》--11月30日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湘江产业 3 7 12/7簿记建档 -- AA 12/8-12/10 招商证券 投资公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ========================================================================================= 日照市城市 6 7 12/4簿记建档 -- AA 12/7起 中泰证券 建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 义乌市城市 11 7 12/4簿记建档 -- AA 12/7-12/9 中信建投证券 投资建设集团 (第3-7每年末还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) 国信证券 ========================================================================================= 蓬莱市城市建设 9 7 11/24簿记建档 5.51% AA- 11/25起 中泰证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 曲靖市麒麟区 10 7 11/25簿记建档 5.37% AA 11/26-12/1 申万宏源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 耒阳市国有 12 7 11/25簿记建档 6.40% AA- 11/26-12/1 西南证券 资产投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 11/26簿记建档 5.10% AA 11/27-12/1 申万宏源证券
(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 陕西省西咸新区 14 7 11/26簿记建档 5.15% AA 11/27-12/1 广发证券 秦汉新城开发建设集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 海安城市 11.5 7 11/26簿记建档 5.08% AA+ 11/27-12/1 华泰联合证券 动迁改造 (第3-7每年末还20%本金)
(中国投融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 海航集团 30 7 11/26簿记建档 5.99% AA+ 11/27-12/1 安信证券
(附发行人第5年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
(大新华航空有限公司提供担保) ========================================================================================= 山西凯嘉 5 6 11/27簿记建档 *7.90% AA- 11/30-12/2 东兴证券 能源集团 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
(第三方担保、采矿权抵押担保以及个人无限连带责任保证担保) ========================================================================================= 桂阳县城市 16 7 12/1簿记建档 *上限6.00% AA 12/2-12/3 财富证券 建设投资有限公司 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 甘肃平凉 3.5 7 11/27簿记建档 *6.85% AA- 11/30-12/4 华龙证券 崆峒旅游集团 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 天津市东丽 25 7 12/1簿记建档 *上限5.50% AA 12/2-12/4 渤海证券 城市基础设施投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 洛阳城市发展 10 7 12/1簿记建档 *上限5.50% AA+ 12/2-12/4 中原证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 巴中市国有 13 7 12/1簿记建档 上限5.80% AA 12/2-12/4 华英证券 资产经营管理 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 海航机场集团 8 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/9 国都证券
(附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 寿光市金财 6 4 12/4簿记建档 -- AA 12/7-12/11 华福证券 公有资产经营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5