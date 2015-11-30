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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 14:14 BJT

台湾股市：连两日收低且月线收黑，中国股市引领亚股下跌

路透台北11月30日 - 台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。

台湾加权股价指数 收低0.93%，报8,320.61点；今日成交初值 为1,323.22亿台币，上交易日修正后为667.42亿。

〞MSCI生效了，台股与韩股一起跌。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他并指出，大陆股市自上周五大跌，今日尚未见止稳，台股只见利空没有利多，所以权值股的卖压不轻。

就技术面观察，张明祥认为，今日大盘指数封闭了17日的跳空缺口，短线气氛转空。上档压力看在8,400-8,500点，下方支撑则在16日的低位8,217点。

亚洲股市周一走低，因中国股市延续上周大跌走势，市场情绪仍然不稳，影响因素包括IPO重启、证监会再度打压杠杆买盘以及围绕经济放缓的担忧等。

本地时间14:06，MSCI亚太明晟指数 跌0.71%，上证综合指数 跌1.05%，韩国综合股价指数 跌1.82%。(完)
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