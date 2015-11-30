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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 14:32 BJT

新兴汇市：人民币料录得8月贬值以来最大月线跌幅，等待IMF决定

**11月风暴**

亚洲货币11月月线料下跌，因预期美国联邦储备理事会12月中旬会议将升息。

汤森路透数据显示，印度卢比 贬幅居前，本月兑美元下跌2.3%。

外国投资人抛售印度股票及债券，此前印度总理莫迪领导的印度人民党(BJP)在地方选举中遭受严重挫败，令人担心政府将难以通过政策改革。

韩元兑美元 本月贬值1.5%，外资持续出脱韩股。

印尼卢比兑美元 本月至今下跌1.2%，受企业年末付款需求影响。坡元兑美元 贬值0.8%，受人民币疲软拖累。

泰铢兑美元 下跌0.9%，菲律宾披索 本月下跌0.7%。菲律宾金融市场周一逢假日休市。

马币 力抗区域货币贬值走势，11月升值0.8%。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.74 122.75 +0.01 -2.51 119.66

坡元 1.4118 1.4125 +0.05 -6.08 1.3260

台币 32.624 32.815 +0.59 -2.78 31.718

韩元 1156.29 1153.00 -0.28 -4.93 1099.30

泰铢 35.85 35.85 +0.00 -8.23 32.90

菲律宾披索 47.17 47.15 -0.05 -5.20 44.72

印尼卢比 13838.00 13775.00 -0.46 -10.54 12380.00

印度卢比 66.82 66.76 -0.09 -5.68 63.03

马币 4.2560 4.2600 +0.09 -17.85 3.4965

人民币 6.3970 6.3952 -0.03 -3.02 6.2040

(完)

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(编译 王丽鑫/杜明霞/张明钧; 审校 白云/王兴亚/于春红)

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