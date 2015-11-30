新兴汇市：人民币料录得8月贬值以来最大月线跌幅，等待IMF决定

亚洲货币11月月线料下跌，因预期美国联邦储备理事会12月中旬会议将升息。

外国投资人抛售印度股票及债券，此前印度总理莫迪领导的印度人民党(BJP)在地方选举中遭受严重挫败，令人担心政府将难以通过政策改革。