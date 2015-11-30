新兴汇市：人民币料录得8月贬值以来最大月线跌幅，等待IMF决定

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
**11月风暴**
亚洲货币11月月线料下跌，因预期美国联邦储备理事会12月中旬会议将升息。
汤森路透数据显示，印度卢比 贬幅居前，本月兑美元下跌2.3%。
外国投资人抛售印度股票及债券，此前印度总理莫迪领导的印度人民党(BJP)在地方选举中遭受严重挫败，令人担心政府将难以通过政策改革。
韩元兑美元 本月贬值1.5%，外资持续出脱韩股。
印尼卢比兑美元 本月至今下跌1.2%，受企业年末付款需求影响。坡元兑美元 贬值0.8%，受人民币疲软拖累。
泰铢兑美元 下跌0.9%，菲律宾披索 本月下跌0.7%。菲律宾金融市场周一逢假日休市。
马币 力抗区域货币贬值走势，11月升值0.8%。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.74 122.75 +0.01 -2.51 119.66
坡元 1.4118 1.4125 +0.05 -6.08 1.3260
台币 32.624 32.815 +0.59 -2.78 31.718
韩元 1156.29 1153.00 -0.28 -4.93 1099.30
泰铢 35.85 35.85 +0.00 -8.23 32.90
菲律宾披索 47.17 47.15 -0.05 -5.20 44.72
印尼卢比 13838.00 13775.00 -0.46 -10.54 12380.00
印度卢比 66.82 66.76 -0.09 -5.68 63.03
马币 4.2560 4.2600 +0.09 -17.85 3.4965
人民币 6.3970 6.3952 -0.03 -3.02 6.2040
(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
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(编译 王丽鑫/杜明霞/张明钧; 审校 白云/王兴亚/于春红)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5