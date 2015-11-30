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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 14:26 BJT

日本股市：受中国忧虑影响日经指数收低，但11月录得涨幅

“不过一直是动荡的一周，因存在获利了结和对日圆/美元坚挺力道的担忧。来自中国的负面因素也影响日本的出口和产出，不会令上行走势一马平川。”

东证股价指数 跌0.9%至1,580.25点，除三类分项指数外，33类分项指数的其余指数均下滑。该指数11月总计上升1.4%。

JPX-日经400指数 跌1%至14,232.27点。(完)

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