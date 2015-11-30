台湾债市：10年增额券殖利率收低，股市不佳避险需求增

* 10年增额券殖利率中止连三弹 * 国际变数多，对12月央行动向仍不确定 * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.15% 路透台北11月30日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周一收低， 中止连三弹格局。交易员表示，因股市表现不佳，债市成为避险标的，不过本周美国有诸多 重要经济数据公布，令交易商操作审慎。 他们指出，今日104/12R殖利率开低走高，跌幅较盘初收敛，显示买盘追低意愿不高。 本周国际间重要事件料多空参半，待相关变数厘清后再寻求操作方向不迟。 “短线接近底部，下不太去，但钱多券少，也不可能有大反弹。〞一位票券商交易主管 说。 他表示，五年券殖利率已大致反映央行可能在12月再度降息的预期，但其实不少金融机 构对于预期是否成真心存疑虑。在此情形下，买盘不愿继续追低殖利率。 另一银行交易员也认为，原本市场几乎一面倒认为央行12月会再度降息，不过现在变成 五五波。这让104/12R殖利率在1.12%面临沉重卖压，但若弹到1.17%则有承接意愿。 票券商交易主管称，今日盘面20年券104/14 有少量成交，殖利率跌幅较其 他券种为大。殖利率曲线趋平，代表着对未来利率持稳预期升温，但应多观察数日才能定夺 。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.74%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。 台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI 明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.45 0.7265% 0.7216-0.7280% 9.00 10 104/12R -0.27 1.1453% 1.1350-1.1470% 101.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.7580 10 104/12 1.1406 5 104/13 0.7265 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)