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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:38 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率收低，股市不佳避险需求增

* 10年增额券殖利率中止连三弹
    * 国际变数多，对12月央行动向仍不确定
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.15%

    路透台北11月30日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周一收低，
中止连三弹格局。交易员表示，因股市表现不佳，债市成为避险标的，不过本周美国有诸多
重要经济数据公布，令交易商操作审慎。
    
    他们指出，今日104/12R殖利率开低走高，跌幅较盘初收敛，显示买盘追低意愿不高。
本周国际间重要事件料多空参半，待相关变数厘清后再寻求操作方向不迟。
    
    “短线接近底部，下不太去，但钱多券少，也不可能有大反弹。〞一位票券商交易主管
说。
    
    他表示，五年券殖利率已大致反映央行可能在12月再度降息的预期，但其实不少金融机
构对于预期是否成真心存疑虑。在此情形下，买盘不愿继续追低殖利率。
    
    另一银行交易员也认为，原本市场几乎一面倒认为央行12月会再度降息，不过现在变成
五五波。这让104/12R殖利率在1.12%面临沉重卖压，但若弹到1.17%则有承接意愿。
    
    票券商交易主管称，今日盘面20年券104/14 有少量成交，殖利率跌幅较其
他券种为大。殖利率曲线趋平，代表着对未来利率持稳预期升温，但应多观察数日才能定夺
。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.74%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。     
     
    台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI
明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.45      0.7265%   0.7216-0.7280%       9.00
  10    104/12R                   -0.27      1.1453%   1.1350-1.1470%     101.00
    
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.7580
         10      104/12                        1.1406
          5      104/13                        0.7265
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校  黄凯)

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