中国债市：财政部完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 中国财政部日前完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期。财政部表示，这是在2014年首次公布一、三 、五、七、10年等关键期限国债收益率曲线基础上又一次新的尝试，对于进一步提高国债管理透明度，健全国债收益率曲线，促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。
财政部网站上周五(27日)刊登的新闻稿并称，下一步将科学运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏；继续完善关键期限国债、短期国债以及10年以上长期国债的发行计划，进一步完善市场化发行定价机制。
此外，财政部表示，将与有关部门共同做好健全国债二级市场支持机制的相关工作，进一步改善国债流通质量和价格形成机制，使国债收益率曲线能够充分反映市场供求关系。
今年中国短期国债的发行频率明显加快，自第二季度起每月滚动发行一次六个月短期国债，并从第四季度起每周滚动发行一次三个月短期国债。
据路透统计，截至目前财政部2015年累计已发行19期共2,351.4亿元人民币贴现国债，其中六个月（182天）及三个月(91天)贴现国债均各为八期。
今年9月路透曾报导，财政部拟于四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。 (完)
欲浏览详情，请点选：here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5