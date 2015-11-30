中国债市：财政部完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期

路透上海11月30日 - 中国财政部日前完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期。财政部表示，这是在2014年首次公布一、三 、五、七、10年等关键期限国债收益率曲线基础上又一次新的尝试，对于进一步提高国债管理透明度，健全国债收益率曲线，促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

财政部网站上周五(27日)刊登的新闻稿并称，下一步将科学运用国债管理战略计量分析工具，进一步优化国债结构和发债节奏；继续完善关键期限国债、短期国债以及10年以上长期国债的发行计划，进一步完善市场化发行定价机制。

此外，财政部表示，将与有关部门共同做好健全国债二级市场支持机制的相关工作，进一步改善国债流通质量和价格形成机制，使国债收益率曲线能够充分反映市场供求关系。

今年中国短期国债的发行频率明显加快，自第二季度起每月滚动发行一次六个月短期国债，并从第四季度起每周滚动发行一次三个月短期国债。

据路透统计，截至目前财政部2015年累计已发行19期共2,351.4亿元人民币贴现国债，其中六个月（182天）及三个月(91天)贴现国债均各为八期。

今年9月路透曾报导，财政部拟于四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。 (完)

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