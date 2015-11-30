香港个股：山水水泥境内子公司山东山水向天瑞集团提起诉讼

路透香港11月30日 - 刚刚解除清盘危机的中国山水水泥 随即向主要股东天瑞集团作出反击，其子公司山东山水水泥于11月26日在山东济南市对天瑞集团提起诉讼。

山水水泥上周五晚间的公告称，山东山水根据有关法庭已获得的关于该等诉讼的证据，发现被告及其关联人士通过多位个人及多家公司向China Shanshui Investment Company Limited（山水投资）若干小股东支付合共超过5亿元人民币的款项，且该等小股东针对山水投资提出了接管申请。

山水水泥并称，其认为被告的若干行为，构成或可能构成违反香港及其他司法管辖区的法律、法规及/或守则。该公司已采取措施将该等事项向有关部门报告，并可能采取进一步行动以保护本公司及其股东的利益。

今年稍早天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%，成为单一最大股东，第二大股东山水投资的持股比例为25.09%，连同亚洲水泥 及中国建材 的20.9%及16.67%股份，公众持股量低于监管规定，因而停牌。山水水泥的股权纠纷亦更加白热化。

本月稍早山东山水20亿元人民币境内债到期无力偿还，事件触发山水水泥整个集团其他债务交叉违约，董事会遂向公司注册地开曼群岛大法院提交清盘呈请，并申请委任共同临时清盘人。

惟山水水泥上周四公（26日）公告，开曼法院已正式驳回由公司董事会提出的清盘呈请，因法院裁定董事无权提交清盘呈请。

山水水泥于2008年7月以离岸公司形式在香港上市，属于红筹股，其总部位于山东省济南市，于去年底资产净值大约106亿元，今年4月16日停牌前报6.29港元，市值约213亿港元。（完）

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