香港个股：山水水泥境内子公司山东山水向天瑞集团提起诉讼

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 刚刚解除清盘危机的中国山水水泥 随即向主要股东天瑞集团作出反击，其子公司山东山水水泥于11月26日在山东济南市对天瑞集团提起诉讼。
山水水泥上周五晚间的公告称，山东山水根据有关法庭已获得的关于该等诉讼的证据，发现被告及其关联人士通过多位个人及多家公司向China Shanshui Investment Company Limited（山水投资）若干小股东支付合共超过5亿元人民币的款项，且该等小股东针对山水投资提出了接管申请。
山水水泥并称，其认为被告的若干行为，构成或可能构成违反香港及其他司法管辖区的法律、法规及/或守则。该公司已采取措施将该等事项向有关部门报告，并可能采取进一步行动以保护本公司及其股东的利益。
今年稍早天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%，成为单一最大股东，第二大股东山水投资的持股比例为25.09%，连同亚洲水泥 及中国建材 的20.9%及16.67%股份，公众持股量低于监管规定，因而停牌。山水水泥的股权纠纷亦更加白热化。
本月稍早山东山水20亿元人民币境内债到期无力偿还，事件触发山水水泥整个集团其他债务交叉违约，董事会遂向公司注册地开曼群岛大法院提交清盘呈请，并申请委任共同临时清盘人。
惟山水水泥上周四公（26日）公告，开曼法院已正式驳回由公司董事会提出的清盘呈请，因法院裁定董事无权提交清盘呈请。
山水水泥于2008年7月以离岸公司形式在香港上市，属于红筹股，其总部位于山东省济南市，于去年底资产净值大约106亿元，今年4月16日停牌前报6.29港元，市值约213亿港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5