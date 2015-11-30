《路透晚报》--11月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：电力体制改革向核心区推进，发售电环节引入竞争--发改委

中国国家发展和改革委员会周一发布电力市场建设、交易机构组建和规范运行、发用电计划有序放开、输配电价改革、售电侧改革及规范自备电厂等六个核心配套文件，发电和售电环节引入竞争，建立购售电竞争新格局，标志着新一轮电力体制改革正向核心区快速推进。

--中国外汇：10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元

中国国家外汇管理局周一公布，按美元计价，中国10月货物贸易顺差598亿美元，服务贸易逆差141亿美元。

--韩中贸易：韩国国会批准与中国的自由贸易协定

韩国国会周一批准与中国的自由贸易协定，同意扩大与该国最大贸易伙伴中国的联系。 韩中两国在6月签署了自贸协定，该协定料最早在明年初生效，协定将降低两国贸易壁垒，但并未取消对大米和汽车的贸易限制。

--《焦点》IMF若纳入人民币，预示中国将减少冒险慎推重大改革

如果国际货币基金组织(IMF)周一同意把人民币加入其储备货币篮子，则值得为其点赞。外界普遍预期，IMF将承认人民币是全球主要储备货币，与美元、欧元、日圆和英镑并列。通过此举，IMF成员国将认可中国经济改革者的努力，并希望以此促动中国发生新的改变。但中国政策圈内部人士以及国际决策者认为，改革可能不会保持最近几个月那种迅猛的势头。

【金融】

--中国金融：中国央行授权建设银行苏黎世分行担任瑞士人民币业务清算行

中国央行周一称，决定授权中国建设银行苏黎世分行担任瑞士人民币业务清算行。

--中国央行：中国10月底黄金储备为5,538万盎司，延续增长势头

中国央行周一公布，截至10月底，中国黄金储备为5,538万盎司，较上月末增加了45万盎司，也延续了继6月来的增长势头。

--《焦点》中国影子银行遭整顿，高风险借款人在债券市场找到出路

中国金融监管机构开始治理“影子银行”系统性危险一年之后，现在威胁转移到了兴旺的企业债市场，风险较高借款人的债务开始进入面向散户投资者的产品。

【固定收益】

--中国债市：财政部完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期

路透上海11月30日 - 中国财政部日前完善国债收益率曲线，首度增加三个月及六个月期。财政部表示，这是在2014年首次公布一、三 、五、七、10年等关键期限国债收益率曲线基础上又一次新的尝试，对于进一步提高国债管理透明度，健全国债收益率曲线，促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

--中国债市：违约风险对低评信用债发行冲击明显，两企业债以利率上限定价

近期债券违约警报频频，对中国信用债一级市场的冲击也日渐明显，继11月以来数十家公司推迟发行后，上周五（27日）簿记建档发行的两只低评级企业债较为少见地均以利率上限定价。

--中国债市动态：国债期货明显上行现券收益率小降，IPO启动影响暂不大

在国债期货向好势头带动下，中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，IRS(利率互换)则整体持稳。目前来看，市场对IPO预热较为充分，加之系短期影响因素，因此现券暂时未受冲击。

--中国货币市场：月末叠加新股申购致资金稍收敛，但MLF驰援仍有助平稳预期

中国银行间市场周一早盘除隔夜外主要回购利率虽多小幅回落，但在月末以及新股申购因素扰动下，场内资金面较前期则有所收敛，相较之下，质押信用债拆借的机构难度更为明显，不过上周五央行MLF亦有驰援流动性，机构整体预期未脱平稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘仅小贬，受监管层有意打压离岸看空情绪影响

人民币兑美元即期周一早盘小贬，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。交易员称，尽管美指小幅走高，但在干预盘支撑下，离岸人民币早盘劲升近200点，一度推涨在岸汇价，但人民币贬值预期仍较强，令人民币小幅贬值。

--CNH动态：离岸即期早盘急升逾340个点子，人民币“入篮”为市场焦点

人民币是否被纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子，周一即将揭晓。离岸人民币兑美元周一早盘涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾340个点子至6.4250，交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而早盘一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。

--路透专访：加入SDR不意味人民币国际化一步到位，仍需渐进开放--专家

国际货币基金组织（IMF）周一将宣布是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子。清华大学国家金融研究院副院长周皓认为，加入SDR是人民币国际化渐进过程中的里程碑，但不会对本币国际化的大进程形成跳跃性影响，更多是在这一渐进过程中起促进作用。

--台湾金融：人民币加入SDR后料利多出尽回归基本面--富邦金经济学家

台湾上市资产第二大金控--富邦金控资深经济学家罗玮周一称，人民币加入SDR(特别提款权)的题材早已陆续发酵，正式加入后料利多出尽，回归中国经济基本面表现。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡小幅收升，60日均线附近暂获技术支撑

中国股市沪综指周一大幅震荡后小幅收升。分析师称，今日股指大幅波动，权重股有护盘迹象，地产及银行股的上涨对拉动指数贡献较大，大盘在60日均线处附近获得技术支撑开始反弹，部分资金有逢低入场的迹象。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略升至四个月新高，流动性宽松及风险偏好上升，股市的整体市场气氛有所改善，不少基金经理持后市谨慎乐观态度。

--中国个股：中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

中国最大券商--中信证券周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

--香港个股：山水水泥境内子公司山东山水向天瑞集团提起诉讼

刚刚解除清盘危机的中国山水水泥随即向主要股东天瑞集团作出反击，其子公司山东山水水泥于11月26日在山东济南市对天瑞集团提起诉讼。

--《焦点》中国二孩政策放开后，多功能车(MPV)必将成为新宠