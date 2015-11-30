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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：离岸人民币剧烈波动，然整体市场交投迟滞

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* 澳元/美元下滑0.11%，欧元/美元跌0.12%，美元/离岸人民币跌0.21%；美国10年期公债收益率报2.2271%

* 日股日经指数收低0.69%，中国股市沪综指小涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.51%，伦敦期铜上涨0.44%

* 澳洲央行本周料将按兵不动，因经济增长加快且通胀较低

* 日本央行总裁黑田东彦不理会要求他们放慢脚步达成通胀目标的呼吁

* IMF若纳入人民币，预示中国将减少冒险慎推重大改革

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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