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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:15 BJT

路透基点：台湾帝宝工业完成70亿台币联贷签约--TRLPC

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业已于上周五完成70亿台币五年期贷款签约。

台湾银行担任独家牵头行兼簿记行并兼任额度代理行，还有另外11家银行参与了贷款。

这笔无担保子弹式贷款均分为A、B两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。贷款资金用于营运资本。

A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。

帝宝工业上次在联贷市场筹资是2014年9月，当时取得一笔五年期72亿台币融资。该笔贷款包含A部分35亿台币的定期贷款，B部分37亿台币循环贷款，利率为90天期二级市场商业票据利率加码70个基点。税前最低利率也是1.7%。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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