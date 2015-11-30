路透基点：台湾帝宝工业完成70亿台币联贷签约--TRLPC

A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。

帝宝工业上次在联贷市场筹资是2014年9月，当时取得一笔五年期72亿台币融资。该笔贷款包含A部分35亿台币的定期贷款，B部分37亿台币循环贷款，利率为90天期二级市场商业票据利率加码70个基点。税前最低利率也是1.7%。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)