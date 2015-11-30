路透基点：台湾帝宝工业完成70亿台币联贷签约--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业已于上周五完成70亿台币五年期贷款签约。
台湾银行担任独家牵头行兼簿记行并兼任额度代理行，还有另外11家银行参与了贷款。
这笔无担保子弹式贷款均分为A、B两部分，A部分为循环信贷，B部分为定期贷款。贷款资金用于营运资本。
A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。
帝宝工业上次在联贷市场筹资是2014年9月，当时取得一笔五年期72亿台币融资。该笔贷款包含A部分35亿台币的定期贷款，B部分37亿台币循环贷款，利率为90天期二级市场商业票据利率加码70个基点。税前最低利率也是1.7%。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5