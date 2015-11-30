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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:31 BJT

全球金市：金价或创两年半来最大单月跌幅，因预期美国今年将升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1055.6 -1.63 -0.15

现货银 14.04 -0.01 -0.07

现货铂金 823.74 -7.26 -0.87

现货钯金 541.8 -6.2 -1.13

COMEX期金 1054.6 -1.6 -0.15

COMEX期银 14 -0.008 -0.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/蔡美珍)

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