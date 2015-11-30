德国数据：10月零售销售较前月下滑，但民间消费仍是支撑经济主力

“人们还在支出，因为就业形势不错，创纪录的难民流入也提升需求，”联邦统计局的一位官员表示。

德国消费者正享受创纪录的就业、薪资上涨和物价稳定所带来的好处，而处在低位的利率不利于储蓄，能源价格低廉又释放了额外的支出资金。