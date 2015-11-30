德国数据：10月零售销售较前月下滑，但民间消费仍是支撑经济主力

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
“人们还在支出，因为就业形势不错，创纪录的难民流入也提升需求，”联邦统计局的一位官员表示。
德国消费者正享受创纪录的就业、薪资上涨和物价稳定所带来的好处，而处在低位的利率不利于储蓄，能源价格低廉又释放了额外的支出资金。
上周的一项调查显示，12月德国消费者信心跌幅小于预期，消费意愿甚至出现改善，这是德国圣诞节购物者准备打开钱包购物的一个迹象。 (完) (编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5