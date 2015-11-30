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市场报道 | 2015年 11月 30日 星期一 15:24 BJT

德国数据：10月零售销售较前月下滑，但民间消费仍是支撑经济主力

“人们还在支出，因为就业形势不错，创纪录的难民流入也提升需求，”联邦统计局的一位官员表示。

德国消费者正享受创纪录的就业、薪资上涨和物价稳定所带来的好处，而处在低位的利率不利于储蓄，能源价格低廉又释放了额外的支出资金。

上周的一项调查显示，12月德国消费者信心跌幅小于预期，消费意愿甚至出现改善，这是德国圣诞节购物者准备打开钱包购物的一个迹象。 (完) (编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍)

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