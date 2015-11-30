《汇市简讯》ECB会议及美国就业数据出炉前，欧元/美元料缓步贬值

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
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* 欧元兑美元在1.0570低点仍维持偏空态势，上周低点报1.0565
* 缓步走跌，是显示有太多人已经做空，还是不愿在此价位做空？
* 多数人士担心轧空走势。欧洲央行将于周四登场，美国非农就业数据将于周五出炉，料将具有决定性影响
* 今日为11月最后一天。部分人士预期会有良好的美元买需
* 否则就收益率利差来看，目前正处于或接近近期趋势高点
* 预料探向1.0550及1.0500等疑似障碍位的速度将更为缓慢(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。