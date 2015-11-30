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债券 | 2015年 11月 30日 星期一 15:38 BJT

《汇市简讯》ECB会议及美国就业数据出炉前，欧元/美元料缓步贬值

0730GMT

* 欧元兑美元在1.0570低点仍维持偏空态势，上周低点报1.0565

* 缓步走跌，是显示有太多人已经做空，还是不愿在此价位做空？

* 多数人士担心轧空走势。欧洲央行将于周四登场，美国非农就业数据将于周五出炉，料将具有决定性影响

* 今日为11月最后一天。部分人士预期会有良好的美元买需

* 否则就收益率利差来看，目前正处于或接近近期趋势高点

* 预料探向1.0550及1.0500等疑似障碍位的速度将更为缓慢(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)

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