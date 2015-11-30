金属期市：伦敦期铜和期镍仅微升，中国冶炼商减产计划影响有限

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
“他们似乎没有就铜减产规模做出最终决定，在没有具体减产数字公布的情况下，铜价几无变动。除非西方企业也削减(镍产量)，否则中国企业的行动将不足以支撑全球前景。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收复盘初失地，0613GMT涨0.2%至每吨4,583.50美元，上日为下跌1.4%。铜价徘徊在一周前创下的六年半低点4,443.50美元附近。
上海期交所期铜合约 盘中下跌逾2%，收盘时跌幅收窄至1%，收报每吨34,850元人民币。
上海期镍 、期锌 和期铝 收盘均下跌2%。
中国镍产商周五召开会议讨论可能减产，加上中国生产商已要求政府买进过剩供应以提振价格，协助镍价弹离过去两天触及的逾10年低点。
路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。
全球两家最大的央行下周将明显背道而驰，欧洲央行(ECB)几乎肯定会在周四放宽政策，而美国就业报告则可能强化美联储12月加息的理由。
“如果周五的美国非农就业数据表现强劲，则市场或许会去完全消化美联储升息的预期，因此周五和下周一金属价格可能会做出(负面)反应，”Szpakowski说。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5