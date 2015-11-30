金属期市：伦敦期铜和期镍仅微升，中国冶炼商减产计划影响有限

“他们似乎没有就铜减产规模做出最终决定，在没有具体减产数字公布的情况下，铜价几无变动。除非西方企业也削减(镍产量)，否则中国企业的行动将不足以支撑全球前景。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收复盘初失地，0613GMT涨0.2%至每吨4,583.50美元，上日为下跌1.4%。铜价徘徊在一周前创下的六年半低点4,443.50美元附近。

上海期交所期铜合约 盘中下跌逾2%，收盘时跌幅收窄至1%，收报每吨34,850元人民币。

上海期镍 、期锌 和期铝 收盘均下跌2%。

中国镍产商周五召开会议讨论可能减产，加上中国生产商已要求政府买进过剩供应以提振价格，协助镍价弹离过去两天触及的逾10年低点。

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。

全球两家最大的央行下周将明显背道而驰，欧洲央行(ECB)几乎肯定会在周四放宽政策，而美国就业报告则可能强化美联储12月加息的理由。

“如果周五的美国非农就业数据表现强劲，则市场或许会去完全消化美联储升息的预期，因此周五和下周一金属价格可能会做出(负面)反应，”Szpakowski说。(完)

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