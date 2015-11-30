重发-台湾金融：人民币加入SDR后料利多出尽回归基本面--富邦金经济学家

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路透台北11月30日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 资深经济学家罗玮周一称，人民币加入SDR(特别提款权)的题材早已陆续发酵，正式加入后料利多出尽，回归中国经济基本面表现。

富邦金控今日举办2016年财经论坛，罗玮与会并指出，人民币加入SDR并不会这么快再带动人民币持续走升，年底前料暂先反应美国升息及中国经济基本面而稍有趋贬压力。

“人民币加入SDR对台币影响并不明显，后续看台湾经济基本面及台股表现。”他说。

至于明年台湾基本面，他表示，受到全球景气复苏不确定性的影响，及中国经济放缓对台湾出口造成的压力、新政府执政空窗期，明年经济仍将面临严峻考验，惟因今年基期较低，明年台湾经济成长率暂估2.1%。

资产配置方面，富邦证券副总经理郭永宜指出，明年债券市场看好欧债及人民币债券，主要因欧洲央行扩大货币宽松政策及企业盈余好转，并预期人民币仍具降准降息空间；明年股市则看好欧洲、中国及印度。

展望明年台股，富邦投顾总经理萧乾祥预估明年股价净值比将介于1.4-1.7倍，台股指数区间落在7,600-9,200点；他也提及，金管会拟于明年初开放陆客来台买股对台股作用不大，反倒市场关注明年股市大户回笼的情况。