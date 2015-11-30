重发-台湾金融：人民币加入SDR后料利多出尽回归基本面--富邦金经济学家

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(重发以修改标头)
路透台北11月30日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 资深经济学家罗玮周一称，人民币加入SDR(特别提款权)的题材早已陆续发酵，正式加入后料利多出尽，回归中国经济基本面表现。
富邦金控今日举办2016年财经论坛，罗玮与会并指出，人民币加入SDR并不会这么快再带动人民币持续走升，年底前料暂先反应美国升息及中国经济基本面而稍有趋贬压力。
“人民币加入SDR对台币影响并不明显，后续看台湾经济基本面及台股表现。”他说。
至于明年台湾基本面，他表示，受到全球景气复苏不确定性的影响，及中国经济放缓对台湾出口造成的压力、新政府执政空窗期，明年经济仍将面临严峻考验，惟因今年基期较低，明年台湾经济成长率暂估2.1%。
资产配置方面，富邦证券副总经理郭永宜指出，明年债券市场看好欧债及人民币债券，主要因欧洲央行扩大货币宽松政策及企业盈余好转，并预期人民币仍具降准降息空间；明年股市则看好欧洲、中国及印度。
展望明年台股，富邦投顾总经理萧乾祥预估明年股价净值比将介于1.4-1.7倍，台股指数区间落在7,600-9,200点；他也提及，金管会拟于明年初开放陆客来台买股对台股作用不大，反倒市场关注明年股市大户回笼的情况。
台湾股市周一收跌0.93%报8,320.61点，连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5