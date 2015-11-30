版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 30日 星期一 16:27 BJT

标题新闻：西班牙10月零售销售增长5.8%，为连续第15个月增长并创下去年12月以来最大升幅

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐