更新版 1-CNH动态：离岸即期剧烈波动升逾350个点子，人民币“入篮”为市场焦点

(新增更多评论及最新报价)

路透香港11月30日 - 人民币是否被纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子，答案即将晚间揭晓。离岸人民币兑美元 盘中涨势气势如虹，早盘一度从低点6.4601急升逾370个点子至6.4230，后有所反复，交易员指，焦点均在人民币是否会“入篮”，而一些中资机构的美元卖盘亦让市场反应“敏感”。

交易员认为，按最近经验，在CNH与CNH两地价差扩大至逾400点时，央行出手干预的机率较大，而这是空头比较忌惮的，而今早一度价差逾600个点子，恰在此时，一些中资机构在CNH上抛售美元，市场闻风而动，人民币即快速反弹。两地价差大幅收敛。

“人民币入篮基本是板上钉钉吧，早盘有些中资大行的美元卖盘，市场反应非常敏感，生怕是干预又来了，立刻改做多人民币。”一家外资行交易员称。

另一位中资银行交易员称，CNH早盘不少电子买盘，很像是干预之手，在人民币即将加入SDR时，空头目前不敢轻举妄动。下午伦敦盘买盘亦很强，一度破了早盘高点，涨0.41%，空头暂时缩手。

今晚举行的IMF执行董事会若一如预期决定将人民币纳入SDR，原有货币组合会维持至明年9月底，人民币将于明年10月正式「入篮」，评级机构穆迪投资表示，人民币被纳入SDR对中国有正面信用影响，因这将支持中国推行资本账开放等市场化改革。

不少经济分析师认为，人民币纳入SDR即时影响有限，因而增加的人民币需求微不足道，外资券商亦在「入篮」前纷纷唱淡人民币滙价。多家外资大行预测人民币兑美元到明年底会贬值3%至9%不等。

本地时间17:05，离岸人民币即期大涨0.42%至6.4180，较上日收盘涨282个点子，较早盘低点则涨逾420个点子左右。之后CNH微幅回跌。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.6170/6220，较上日收盘6.6485涨0.47%。

人民币兑美元即期 周一小贬至6.3981，美指走高则推动中间价继续刷新三个月低点。两地价差为约260个点子，较上日的510个点子大幅收敛。