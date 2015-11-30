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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 16:54 BJT

路透基点：已有11家银行参与合迪25亿台币循环信贷案--TRLPC

路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，针对合迪股份有限公司25亿台币三年期循环信贷案，包括牵头行兼簿记行和额度代理行--台湾土地银行在内，已有11家银行承诺逾50亿台币(1.53亿美元)。

其他10家银行分别是农业金库、中国银行、建设银行、高雄银行、永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行和新光商业银行。

其中一位消息人士称，目前尚不清楚贷款规模是否会扩大。贷款定于明年初举行签约。

这笔无担保贷款将用于再融资和营运资本，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率设定为1.75%，如果提取比例不足50%，将有15个基点承诺费。

合迪股份今年3月底完成一笔24亿台币三年期再融资，规模高于初始目标的20亿台币，利率较TAIBOR加码75个基点，税前保底利率设为1.7%。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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