路透基点：已有11家银行参与合迪25亿台币循环信贷案--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，针对合迪股份有限公司25亿台币三年期循环信贷案，包括牵头行兼簿记行和额度代理行--台湾土地银行在内，已有11家银行承诺逾50亿台币(1.53亿美元)。
其他10家银行分别是农业金库、中国银行、建设银行、高雄银行、永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行和新光商业银行。
其中一位消息人士称，目前尚不清楚贷款规模是否会扩大。贷款定于明年初举行签约。
这笔无担保贷款将用于再融资和营运资本，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率设定为1.75%，如果提取比例不足50%，将有15个基点承诺费。
合迪股份今年3月底完成一笔24亿台币三年期再融资，规模高于初始目标的20亿台币，利率较TAIBOR加码75个基点，税前保底利率设为1.7%。
合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5