路透基点：已有11家银行参与合迪25亿台币循环信贷案--TRLPC

其他10家银行分别是农业金库、中国银行、建设银行、高雄银行、永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行和新光商业银行。

这笔无担保贷款将用于再融资和营运资本，利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率设定为1.75%，如果提取比例不足50%，将有15个基点承诺费。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)