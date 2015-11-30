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市场报道 | 2015年 11月 30日 星期一 16:54 BJT

瑞典经济：第三季较前季增长0.8%，增幅高于预期

路透斯德哥尔摩11月30日 - 周一公布的数据显示，瑞典经济第三季较前季增长0.8%，增幅高于预期，较上年同期为增长3.9%。

路透调查访问的分析师预估值分别为增长0.4%和3.4%。

瑞典统计局称，家庭消费和固定资本形成总额对经济增长的贡献最大。(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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