更正-离岸人民币：香港10月末人民币存款环比跌4.6%至8,543亿元--金管局

(更正标题及内文人民币存单单月环比跌＂4.6%＂，非＂4.8%＂)

路透香港11月30日 - 香港金管局周一公布的数据显示，10月末人民币存款余额近8,543亿元，单月环比下跌4.6%，也为该数据20个月来第二次跌破9,000亿元大关。

金管局在随后发给媒体信息中称，10月香港离岸人民币资金池仍有所收缩，但或因市场对人民币汇率预期渐趋稳定，客户存款的按月跌幅已比9月明显收窄，而香港离岸人民币市场亦一直运作有序。

金管局并称，其他人民币业务继续稳步发展，例如经香港银行处理的人民币贸易结算，在今年1至10月的总额达56,567亿元人民币，较去年同期增长12%。而人民币贷款业务亦持续增长，在10月底的贷款余额达2,936亿元人民币，比去年底增加56%。

10月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,108.07亿元，9月则为7,386.18亿元。

金管局称，会继续密切留意市场的情况。（完）

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