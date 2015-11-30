欧元债市：欧元区公债收益率小涨，预计欧洲央行将推出激进宽松举措

“市场预计ECB将扩大资产购买计划以及调降存款利率，但自上周曝出央行可能对银行实施分级罚款后，市场预期已经走得有点过头了。”Bayerische Landesbank利率分析师Norbert Wuthe表示。

欧元区的10年期公债收益率普遍上涨1-3个基点，10年期德债收益率 上涨2.6个基点至0.48%，高于周五触及的一个月低点0.44%。

除了预期存款利率下调，许多分析师还预计ECB将延长量化宽松计划，增加月度买债规模，或者是双管齐下，以提高欧元区的通胀率和成长率。

“虽然这不是我们的基本假设情景，但我们不排除ECB会将利率调降20个基点。”巴克莱分析师在报告中指出，“我们还认为，如果通胀前景继续恶化，ECB管委会将为2016年进一步降息敞开大门。”

两年期德债收益率 持稳在负0.41%，接近上周触及的纪录低点。两年期德债的收益率在过去一个月里下跌了10个基点，因有关ECB推出更多货币刺激举措的传言升温。

相比之下，两年期美国公债收益率 上涨了10个基点，因预期美国将升息。这令美债与德债的利差扩大至九年高位约135个基点。

五年期德国公债收益率 上升1.5个基点至负0.18%，脱离上周五触及的纪录低点。（完）

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