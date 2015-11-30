路透伦敦11月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：在支撑位122.20日圆处表现出意外强劲的韧性。只要涨势仍受阻于123.00，仍不能排除小幅向下修正走势短线增强。三个月支撑线位于119.68，关键支撑位仍为2012-2015年上升趋势线位置118.86，只要维持在此上方，则持看涨态度。阻力位为123.26，继而是近期高位123.77。经过一定整固后，市场非常有望重启升势，试探125.00/28(8月高位)。

美元/瑞郎：已突破1月高位1.0295，创下年内新高。在11月19和24日低位1.0145/22上方，市场仍偏向美元买气。关键阻力位1.0295，若收盘突破该水平将进一步上探1.0732，即2010至2011年走势的78.6%回档位。

欧元/英镑：继上周三遭抛后继续企稳。艾略特波浪显示，汇价可能先涨至0.7130/75然后再掉头下行，该水平上方首道阻力位为近期高点0.7196/98，之后的主要阻力位为2013-2015下行趋势线0.7481。只要仍受阻于此，我们将维持看跌立场。

英镑/美元：上周五再遭抛售，触及11月最低1.5027。此一水平、心理支撑位1.5000及短期支撑线1.4971，构成下一关键支撑区域，我们预计暂时能守住这些关口。若跌穿，则将最先测试4月以来升势的78.6%回档位1.4860，这被视为4月低位1.4577之前的最后一道防线。涨势将在20日均线切入位1.5181最先遇阻，然后是200日均线切入位1.5332。在此水平下降继续承压。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0576 1.0590 -0.13 -12.57 1.2097

美元/日圆 123.03 122.82 0.17 2.99 119.68

欧元/日圆 130.08 130.13 -0.04 -10.43 144.77

美元/瑞郎 1.0312 1.0303 0.09 3.73 0.9941

英镑/美元 1.5008 1.5035 -0.18 -3.63 1.5573

美元/加元 1.3387 1.3370 0.13 15.23 1.1618

澳元/美元 0.7199 0.7192 0.10 -11.86 0.8168

新西兰元/美元 0.6553 0.6530 0.35 -15.95 0.7797

欧元/瑞郎 1.0908 1.0903 0.05 -9.30 1.2026

欧元/英镑 0.7046 0.7044 0.03 -9.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2287 9.2506 -0.24 -1.91 9.4688

美元/挪威克朗 8.7019 8.7040 -0.02 16.46 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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