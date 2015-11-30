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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 17:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶追随沪胶下跌，但录得月线上涨

“上海期胶下挫，加上大宗商品价格疲弱，引发东京期胶卖盘。”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida称。

上海期交所主力5月期胶合约 下跌230元人民币，收报每吨9,880元，跌破10,000元人民币的心理关卡。

整体交投清淡，投资人静待中国周二的官方制造业采购经理人指数(PMI)。

“如果中国数据展现力道，或可提振胶价。”Yoshida说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤115.0美分，跌1.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张若琪 审校 蔡美珍)

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