中国个股：中信证券在英设FICC团队，满足欧洲客户投资中国固收产品需求

路透上海11月30日 - 中国最大券商--中信证券 周一宣布，旗下中信里昂证券将在英国建立固定收益、货币及大宗商品（FICC）销售及交易团队，新设立的销售及交易平台将满足欧洲客户投资中国及亚洲固定收益产品日渐增长的需求。

公司新闻稿称，该团队将设在中信里昂英国子公司CLSA（UK）的伦敦办公室，销售和交易平台成立初期将主要服务于在欧洲时区进行交易的客户。

中信证券副董事长兼中信证券国际行政总裁殷可表示，“中信证券国际是迄今为止第一家将人民币及美元计价的中国债券相关产品之专业知识引进欧洲的中国证券公司。我们正把中信证券在中国固定收益市场领先的专长带到全球舞台上。”

在产品方面，该平台将专注于为现金债券做市，尤其是点心债、亚洲公司债券及金融票据（美元)、亚洲主权及准主权债。