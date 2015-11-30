中国个股：中信证券在英设FICC团队，满足欧洲客户投资中国固收产品需求

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 中国最大券商--中信证券 周一宣布，旗下中信里昂证券将在英国建立固定收益、货币及大宗商品（FICC）销售及交易团队，新设立的销售及交易平台将满足欧洲客户投资中国及亚洲固定收益产品日渐增长的需求。
公司新闻稿称，该团队将设在中信里昂英国子公司CLSA（UK）的伦敦办公室，销售和交易平台成立初期将主要服务于在欧洲时区进行交易的客户。
中信证券副董事长兼中信证券国际行政总裁殷可表示，“中信证券国际是迄今为止第一家将人民币及美元计价的中国债券相关产品之专业知识引进欧洲的中国证券公司。我们正把中信证券在中国固定收益市场领先的专长带到全球舞台上。”
在产品方面，该平台将专注于为现金债券做市，尤其是点心债、亚洲公司债券及金融票据（美元)、亚洲主权及准主权债。
中信证券国际固定收益、货币和大宗商品董事总经理兼主管孙剑锋透露，过去三年中，中信的离岸人民币投资级别债券和高息债券交易业务始终在商业银行和证券机构中保持着领先地位。另外，产品的覆盖范围很快将延伸至欧洲、中东和非洲（EMEA）市场中的G7货币公司债券和准主权债券。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5