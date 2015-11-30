台湾汇市：台币连三跌续探一周新低，午后外资转趋汇入惟央行干预收回升幅

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
* 台币带量微幅收跌至逾一周新低 * 午后外资明显转趋汇入带动台币转向32.60 * 明日台币实质交易区间暂看32.550-32.650 路透台北11月30日 - 台币兑美元 周一带量微幅收贬，并录得连三日跌势；交 易员表示，尽管今日外资大卖台股逾190亿台币，但午后外资明显转趋汇入，带动台币实质 汇价由贬转升向32.600靠拢，尾盘则在央行干预下收回所有升幅，终场转为收贬续探逾一周 新低。 他们指出，今天为月底最后一个交易日，出口商抛汇卖需仍待消化，加以外资午后交投 由汇出转为汇入，此皆有利于台币实质汇价转扬，随着台币实质汇价靠向32.600，引领台币 实质交易氛围区间偏升，后续关注外资汇入续航力道。 〞有些欧系外资汇入，但也有些外资汇出，大家操作不一样。〞一位外商银行交易员说 。 另有位外银交易员称，市场预期本周欧洲央行将进一步祭出量化宽松举措，部分外资因 此转向汇入，造成今日外资交投出现买卖汇不同调的情形，目前还要持续观察外资动向，不 排除今日部分外资是短线调节部位。 今日台币主要交易区间在32.605-32.744，上日在32.560-32.630；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.550-32.650间。 周一台币兑美元收在32.830，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天 韩元 收1,158.1，上日收1,153.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅 缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.655/32.665，上日收在32.720。 台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI 明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 证交所周一资料显示，外资及陆 资在台股大幅卖超191.75亿台币，连两个交易日卖超共计224.78亿台币。 人民币周一料将录得8月意外贬值以来的最大月线跌幅，市场等待观察国际货币基金组 织(IMF)是否会将人民币纳入其全球外汇储备篮子中。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.830 32.815 32.550-32.863 32.550 9.84 7.70 司 元太外汇经纪公 32.828 32.816 32.578-32.828 32.749 4.30 3.82 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.040/-0.020 -0.045/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5