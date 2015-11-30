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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 17:45 BJT

台湾汇市：台币连三跌续探一周新低，午后外资转趋汇入惟央行干预收回升幅

* 台币带量微幅收跌至逾一周新低
    * 午后外资明显转趋汇入带动台币转向32.60
    * 明日台币实质交易区间暂看32.550-32.650

    路透台北11月30日 - 台币兑美元 周一带量微幅收贬，并录得连三日跌势；交
易员表示，尽管今日外资大卖台股逾190亿台币，但午后外资明显转趋汇入，带动台币实质
汇价由贬转升向32.600靠拢，尾盘则在央行干预下收回所有升幅，终场转为收贬续探逾一周
新低。
    
    他们指出，今天为月底最后一个交易日，出口商抛汇卖需仍待消化，加以外资午后交投
由汇出转为汇入，此皆有利于台币实质汇价转扬，随着台币实质汇价靠向32.600，引领台币
实质交易氛围区间偏升，后续关注外资汇入续航力道。
    
    〞有些欧系外资汇入，但也有些外资汇出，大家操作不一样。〞一位外商银行交易员说
。
    
    另有位外银交易员称，市场预期本周欧洲央行将进一步祭出量化宽松举措，部分外资因
此转向汇入，造成今日外资交投出现买卖汇不同调的情形，目前还要持续观察外资动向，不
排除今日部分外资是短线调节部位。
    
    今日台币主要交易区间在32.605-32.744，上日在32.560-32.630；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.550-32.650间。
    
    周一台币兑美元收在32.830，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天
韩元 收1,158.1，上日收1,153.0。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅
缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.655/32.665，上日收在32.720。 
    
    台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI
明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 证交所周一资料显示，外资及陆
资在台股大幅卖超191.75亿台币，连两个交易日卖超共计224.78亿台币。 
    
    人民币周一料将录得8月意外贬值以来的最大月线跌幅，市场等待观察国际货币基金组
织(IMF)是否会将人民币纳入其全球外汇储备篮子中。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.830     32.815   32.550-32.863  32.550    9.84   7.70
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.828     32.816   32.578-32.828  32.749    4.30   3.82
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.010/0.020          0.015/0.025
 美元/台币六个月期            -0.040/-0.020        -0.045/-0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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