台湾汇市：台币连三跌续探一周新低，午后外资转趋汇入惟央行干预收回升幅

* 台币带量微幅收跌至逾一周新低 * 午后外资明显转趋汇入带动台币转向32.60 * 明日台币实质交易区间暂看32.550-32.650 路透台北11月30日 - 台币兑美元 周一带量微幅收贬，并录得连三日跌势；交 易员表示，尽管今日外资大卖台股逾190亿台币，但午后外资明显转趋汇入，带动台币实质 汇价由贬转升向32.600靠拢，尾盘则在央行干预下收回所有升幅，终场转为收贬续探逾一周 新低。 他们指出，今天为月底最后一个交易日，出口商抛汇卖需仍待消化，加以外资午后交投 由汇出转为汇入，此皆有利于台币实质汇价转扬，随着台币实质汇价靠向32.600，引领台币 实质交易氛围区间偏升，后续关注外资汇入续航力道。 〞有些欧系外资汇入，但也有些外资汇出，大家操作不一样。〞一位外商银行交易员说 。 另有位外银交易员称，市场预期本周欧洲央行将进一步祭出量化宽松举措，部分外资因 此转向汇入，造成今日外资交投出现买卖汇不同调的情形，目前还要持续观察外资动向，不 排除今日部分外资是短线调节部位。 今日台币主要交易区间在32.605-32.744，上日在32.560-32.630；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.550-32.650间。 周一台币兑美元收在32.830，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天 韩元 收1,158.1，上日收1,153.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅 缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.655/32.665，上日收在32.720。 台湾股市周一连续第二日收低，月线下跌233.7点。分析师表示，因亚股走跌，且MSCI 明晟调降台股权重自今日起生效等因素影响。 证交所周一资料显示，外资及陆 资在台股大幅卖超191.75亿台币，连两个交易日卖超共计224.78亿台币。 人民币周一料将录得8月意外贬值以来的最大月线跌幅，市场等待观察国际货币基金组 织(IMF)是否会将人民币纳入其全球外汇储备篮子中。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.830 32.815 32.550-32.863 32.550 9.84 7.70 司 元太外汇经纪公 32.828 32.816 32.578-32.828 32.749 4.30 3.82 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.040/-0.020 -0.045/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)