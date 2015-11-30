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债券 | 2015年 11月 30日 星期一 17:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势主要反映债券利差，未受数据影响

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* 德国各地区消费者物价指数(CPI)同比涨幅略微升高或持平

* 但欧元/美元下跌，呼应整体美元买气

* 有关月末美元买盘的传言或许属实

* 障碍位据传在1.0550美元，在1.0560上方有一些买盘，但数量不算庞大

* 短天期利差扩大支持欧元/美元新一波跌势

* 美国与德国两年期公债收益率之差目前报136个基点，开盘时报134个基点

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)

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