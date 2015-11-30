香港金融：人民币加入SDR将有助增加香港人民币业务--官员

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，人民币加入SDR（特别提款权）将有助增加香港的人民币业务，但相信全球对人民币资产需求慢慢增加，香港有足够承受能力应付。
陈家强出席一项活动时向传媒表示，人民币进入SDR是一个很重要的里程碑，香港几年前着手进行人民币离岸中心建设时，也希望人民币在国际上更多被使用，尤其是在储备方面的使用，这会增加人民币无论在流通量、交投量、贸易结算和投资方面的需求，有助香港在人民币离岸中心各方面的业务。
他并称，人民币进入更国际化的过程不会影响港元的地位，并相信人民币进入SDR后全世界对人民币资产的需求慢慢地增加，其中有些需求会由在岸市场去满足，有些需求，尤其是交投或结算方面，会由离岸市场去满足。
“政府有信心随着产品或需求增加，我们的市场能满足它。”他说。
国际货币基金组织（IMF）执行董事会今晚将就人民币是否应被纳入SDR货币篮子做出决定，负责主持会议的IMF总裁拉加德此前表态支持。若顺利通过，人民币将于明年10月正式“入篮”。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5